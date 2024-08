Vážna dopravná nehoda! Slovenská rodina sa tešila na dovolenku: Vpálilo do nich nákladné auto

(Zdroj: Vigili de fuoco)

OLBIA - Slovenská rodina si užívala dovolenku v karavane na ostrove Sardínia. To, čo však prišlo, nečakali ani v najhoršom sne. V blízkosti mora na ceste z Arzacheny smerom do Olbia do nich vpálilo nákladné auto. Dvaja dospelí s dvomi deťmi skončili v nemocnici.