Súd v Ghane zakázal občianske protesty: Nedostatok personálu na zaistenie bezpečnosti

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Brian Inganga)

O zákaz protestov v období od 31. júla do 6. augusta požiadala súd ghanská polícia s tým, že nemá dostatok personálu potrebného na zaistenie bezpečnosti. Množstvo príslušníkov je totiž nasadených na politické zhromaždenia v rámci predvolebnej kampane. Ghančania si budú v decembri voliť tak zákonodarcov, ako aj prezidenta.

archívne video

Protivládne demonštrácie v Bangkoku (Zdroj: Facebook/Anonymous Rebellion 0.1 Reborn)

Organizátori uviedli, že protesty by do ulíc pritiahli viac než dva milióny ľudí, ktorí by od prezidenta Nanu Akufo-Adda požadovali viac opatrení v oblasti korupcie a životných podmienok, a zároveň chceli vyjadriť nesúhlas s oneskoreným podpísaním zákona proti LGBT.

Jeden z organizátorov protestov v Ghane Mensah Thompson oponoval, že blížiace sa voľby by nemali brániť občanom vo výkone ich práva demonštrovať. "Mladí ľudia sú pripravení demonštrovať so súhlasom úradov alebo bez neho," povedal. "Príde čas, keď spontánne vyjdú do ulíc, a my budeme tu mať situáciu ako v Keni," odkázal na nedávne násilné protesty, ku ktorým došlo v Keni. Okrem toho sa v poslednom období konali protesty aj v Ugande a v Nigérii. Ghanská ekonomika sa prepadla po tom, ako sa účinky dlhoročného nadmerného zadlžovania zhoršili okrem iného v dôsledku pandémie COVID-19 či následných vplyvov vojny na Ukrajine.