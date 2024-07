Putin sa opäť vyhráža Západu: Rozmiestni strely s dlhým doletom a hypersonické rakety

Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo)

PETROHRAD - Rusko rozmiestni strely na dosah Západu, ak Spojené štáty umiestnia svoje zbrane v Nemecku. Na prehliadke ruského námorníctva v Petrohrade to dnes podľa agentúry TASS povedal ruský prezident Vladimir Putin. Reagoval na súhlas nemeckého kabinetu s tým, že USA v Nemecku od roku 2026 dočasne rozmiestnia strely s dlhým doletom a hypersonické rakety.

V dosahu takýchto zbraní by sa podľa Putina ocitli "významné ruské zariadenia štátu", vojenská aj civilná infraštruktúra a priemyselné centrá. "Doba letu takých rakiet, ktoré môžu byť v budúcnosti vybavené jadrovými hlavicami, k cieľom na našom území bude asi 10 minút," uviedol ruský prezident.

archívne video

Obranné sily Ukrajiny hanobujú ruských okupantov. (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

"Ak Spojené štáty takéto plány uskutočnia, budeme to považovať za ukončenie jednostranného ruského moratória na rozmiestňovanie zbraní krátkeho a stredného doletu," uviedol Putin. Obmedzenie rakiet s doletom 500 až 5500 km bolo kedysi predmetom dohody medzi Washingtonom a Moskvou, podpísanej pred rozpadom Sovietskeho zväzu. Zmluva o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (INF) zanikla v roku 2019, keď od nej Rusko a USA odstúpili a vzájomne sa obvinili, že prestali dodržiavať jej podmienky. Moskva ale uvádza, že ich naďalej dodržiava na základe Putinom spomínaného jednostranného moratória.

"Prijmeme zrkadlové opatrenia na rozmiestnenie s ohľadom na akcie Spojených štátov, ich satelitov v Európe a v ďalších regiónoch sveta," povedal dnes Putin v prejave k námorníkom z Ruska, Číny, Alžírska a Indie. Spojené štáty varoval, že riskujú rozpútanie raketovej krízy v štýle studenej vojny.

Rozhodnutie Nemecka a Spojených štátov

Rozhodnutie Nemecka a Spojených štátov o umiestnení striel, ktoré obe krajiny oznámili tento mesiac, Moskva už skôr kritizovala a sľúbila, že naň bude reagovať. Nemecký kancelár Olaf Scholz k tomu uviedol, že je takýto krok nevyhnutný práve na odstrašenie Ruska a na posilnenie kolektívnej bezpečnosti. Krok má zároveň podľa agentúry Reuters demonštrovať americký záväzok posilniť kolektívnu obranu NATO.

Scholz vtedy tiež podotkol, že Moskva, ktorá vo februári 2022 vyslala svoje invázne jednotky na Ukrajinu, dlhodobo porušuje dohody o kontrole zbrojenia. Agentúra DPA poznamenala, že Rusko tradične využíva prehliadky vojnových lodí v Deň námorníctva na demonštráciu sily, a to aj po diplomatickej stránke. Podľa ministerstva obrany v Moskve sa námorných prehliadok po celej krajine zúčastnilo celkovo asi 200 vojnových lodí rôznych tried, viac ako 100 jednotiek bojovej techniky a na 15.000 príslušníkov ozbrojených síl.