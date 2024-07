Orbán varuje Európsku úniu pred sebazničením: Svoju zahraničnú politiku nemení

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber)

Orbán podľa zahraničnej tlače varoval EÚ pred cestou "sebadeštrukcie", no svoj prejav na letnej univerzite využíva aj na to, aby "naznačil ideologické smerovanie svojej vlády a aby si robil posmech z noriem Únie, do ktorej Maďarsko vstúpilo v roku 2004".

archívne video

Summit Vyšehradskej skupiny V4 v Prahe (Zdroj: Facebook/Robert Fico )

Hoci premiér veľa nehovoril o vnútropolitických výzvach, ktorým Fidesz čelí, podľa analytikov vysvitlo, že premiér neplánuje meniť svoju zahraničnú politiku ani pri ním vnímanej zmene svetového systému, píše server. Podľa analytika Tibora Attilu Nagya bude ostrá konfrontácia Orbána so Západom pokračovať, a budú pokračovať aj strety súvisiace s EÚ pri dlhoročnom budovaní Maďarska ako národného štátu.

Poliaci podľa neho robia pokryteckú politiku

Jednou z najostrejších častí prejavu bolo vyhlásenie premiéra, že Poliaci podľa neho robia pokryteckú politiku, ktorá je najfalošnejšou v celej Európe. Zahraničný analytik István Szent-Iványi pripomenul, že podľa Orbána Poliaci rozbili Vyšehradskú štvorku (V4), hoci za tento krok obrovskú zodpovednosť nesie maďarská vláda. "Bol to jeho proputinovský postoj, ktorý v konečnom dôsledku spôsobil, že V4 sa stala nefunkčnou," dodal Szent-Iványi.

Analytici tiež upozornili, že hoci sa premiér vyjadril o americkom exprezidentovi a prezidentskom kandidátovi republikánov Donaldovi Trumpovi pochvalne, bol voči nemu celkom opatrný. Podľa nich to môže naznačovať, že nie je mu úplne oddaný, ale snaží sa nájsť rovnováhu medzi ním a vzťahmi s Číňanmi.

Orbán v prejave okrem iného povedal, že sa treba pripraviť na to, že Ukrajina sa nestane členským štátom Európskej únie, ale ani členom NATO, pretože k tomu chýba dostatok finančných zdrojov. Ukrajina sa podľa jeho slov vráti do úlohy nárazníkového štátu. Konštatoval tiež, že európska politika skrachovala, pretože sa vzdala ochrany svojich vlastných záujmov a sleduje americké záujmy, a to aj za cenu sebadeštrukcie, keďže sankcie ničia európsku konkurencieschopnosť.