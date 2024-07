Viktor Orbán a Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Bartoszewski dal jasne najavo, že Poľsko – na rozdiel od Maďarska – už od ruského útoku na Ukrajinu neobchoduje s Ruskom. Podľa „TVP World“ zdôraznil, že tento útok bol namierený nielen proti Ukrajine, ale aj proti Poľsku, USA, Európskej únii a NATO.

archívne video

Britská armáda učí ukrajinských vojakov bojovať v urbanizovanej oblasti (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Počas vystúpenia na Bálványos Free Summer University a študentskom tábore v Rumunsku Orban podľa TVP World kritizoval politiku EÚ, Západu a najmä Poľska voči Rusku ako pokryteckú. Obvinil tiež Poľsko z tajného obchodovania s Ruskom cez sprostredkovateľov, pričom za to verejne odsúdil Maďarsko, uvádza TVP World.

Bartoszewski na tieto obvinenia reagoval otázkou, prečo Orbán okamžite nevstúpil do spojenectva s Putinom a ďalšími autoritárskymi štátmi. "Prečo Orbán nevytvorí úniu s Putinom a niektorými autoritárskymi štátmi tohto typu?" spýtal sa námestník poľského ministra zahraničných vecí a dodal: "Ak nechcete byť členom klubu, vždy môžete odísť."

Orbán blokuje eurofondy

Ďalším bodom sporu je Orbánovo blokovanie eurofondov. Poľsko malo dostať odškodné okolo 460 miliónov eur za vojenskú techniku ​​dodanú na Ukrajinu, no Orbán túto platbu zablokoval.

"Kedysi sa hovorilo 'Poliaci a Maďari - dvaja bratia', ale teraz je tu veľký rodinný spor," povedal Bartoszewski a poukázal na to, že Orbánov prejav ostro kritizoval aj americký veľvyslanec v Budapešti.

EÚ tiež reaguje na Orbánove nadbiehanie voči Rusku a Číne. Podľa „RBC Ukraine“ sa stretnutia ministrov zahraničných vecí a obrany EÚ presunú z Budapešti do Bruselu. Toto rozhodnutie bolo výsledkom takzvaných „mierových ciest“ Orbána, počas ktorých okrem iného vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby sa vzdal odporu voči ruskej invázii a súhlasil s mierovými rokovaniami.