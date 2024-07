15 detí z Pásma Gazy dostane urgentnú zdravotnú starostlivosť v Španielsku

Ilustračné foto (Zdroj: X/MiddleEastEye)

ŽENEVA - Pätnásť vážne chorých detí a jedného dospelého z Pásma Gazy prevezú do Španielska na lekárske ošetrenie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzýva viac krajín, aby otvorili svoje dvere pacientom utekajúcim z vojnou zmietaného regiónu. O prevoze pacientov informovala agentúra AFP.

Liečbu v Španielsku podstúpia deti vo veku od troch do 17 rokov a matka jedného z nich.Deti v sprievode 25 rodinných príslušníkov a iných opatrovníkov boli hospitalizované v Egypte od 6. mája, keď bol hraničný priechod Rafah uzavretý, čo takmer znemožnilo evakuáciu.Odvtedy bolo cez neďaleký hraničný priechod Kerem Šalom evakuovaných len 23 ľudí, uviedla WHO.

Podľa odhadov organizácie potrebuje špecializovanú starostlivosť až 14.000 ľudí z Pásma Gazy a vyzvala na zriadenie viacerých koridorov pre zdravotnícku evakuáciu z Gazy, a to aj cez Rafah a Kerem Šalom."Skutočnosť, že ťažko chorí ľudia dostávajú potrebnú lekársku starostlivosť, by nemala byť titulnou správou, ale rutinnou globálnou spoluprácou," dodal zástupca WHO.