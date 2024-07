Netanjahu sa chce stretnúť v USA s exprezidentom Trumpom

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/Ronen Zvulun/Pool via AP)

WASHINGTON - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu požiadal o osobné stretnutie s bývalým prezidentom USA Donaldom Trumpom. Ich schôdzka by sa mala uskutočniť tento týždeň počas Netanjahuovej návštevy v USA. S odvolaním sa na ľudí oboznámených so situáciou o tom napísal magazín Politico.

Dodal, že Netanjahuove a Trumpove tímy sa v posledných dňoch stretli, aby posúdili možnosť takéhoto stretnutia, ktoré by sa mohlo konať na Floride. Posledné slovo o tom, či sa takáto schôdzka vôbec uskutoční, však bude mať Trump. Informovaný zdroj z Trumpovho tímu dodal, že ak sa toto stretnutie uskutoční, bude pravdepodobne po Trumpovom predvolebnom zhromaždení naplánovanom na štvrtok v Severnej Karolíne.

archívne video

Bývalý americký prezident Donald Trump si bol zahrať svoj obľúbený golf (Zdroj: Profimedia)

Plány na takéto stretnutie prichádzajú krátko po tom, ako sa americký prezident Joe Biden rozhodol neuchádzať sa o znovuzvolenie a keď jeho viceprezidentka Kamala Harrisová zintenzívňuje svoju kampaň na získanie nominácie Demokratickej strany vo voľbách prezidenta USA, ktoré sa uskutočnia 5. novembra 2024.

Politico pripomenul, že Harrisová formuje svoj tím a finalizuje svoje zahraničnopolitické pozície vrátane tej, ako bude prezentovať svoj postoj k vojne v Pásme Gazy.O Trumpovi je známe, že je oddaným zástancom štátu Izrael a v roku 2017 oficiálne uznal Jeruzalem za jeho hlavné mesto. Nasledujúci rok tam presťahoval americkú ambasádu.

Rozhádali sa

Netanjahu a Trump sa však v posledných rokoch rozhádali: Trumpa nahnevali Netanjahuove blahoprajné vyhlásenia po Bidenovom víťazstve v prezidentských voľbách v roku 2020. Okrem toho Trump kritizoval Netanjahua za zlyhanie izraelských tajných služieb pri vpáde palestínskych teroristických kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023.

Nedávno Trump zasa pohrozil Netanjahuovi, že ak čoskoro nedosiahne dohodu o návrate rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy, jeho prezidentská administratíva voči nemu nebude ústretová. Ak si Netanjahu zabezpečí konanie stretnutia s Trumpom tento týždeň, mohlo by mu to pomôcť získať Trumpovu podporu pre politiku izraelskej vlády na Západnom brehu Jordánu a v Pásme Gaze, ako aj pre vojenskú operáciu na severnej hranici Izraela vedenú proti libanonskému hnutiu Hizballáh.

Trumpovi by to tiež poskytlo príležitosť nadviazať s Netanjahuom oficiálnejšiu komunikáciu v čase, keď sa Harrisovej tím snaží prísť na to, ako sa vysporiadať s izraelským premiérom, ktorý je čoraz viac v spore s časťou demokratického establishmentu.Zdroje USA a Izraela vyjadrili nádej, že tento týždeň pokročia v rozhovoroch o prímerí v Pásme Gaze a prepustení všetkých zostávajúcich rukojemníkov zavlečených na palestínske územia z juhu Izraela.