Ruský súd odsúdil americko-ruskú novinárku: Vo väzení si odsedí šesť a pol roka

Alsa Kurmaševová (Zdroj: TASR/AP Photo, File)

MOSKVA - Ruský súd na neverejnom procese odsúdil americko-ruskú novinárku Alsu Kurmaševovú zo stanice Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL) na šesť a pol roka väzenia za šírenie nepravdivých informácií o ruskej armáde. Súd sa konal v piatok a v pondelok sa verdikt objavil v oficiálnych záznamoch súdu. S odvolaním sa na agentúru AP o to informuje TASR.

Rozsudok vyniesol súd v meste Kazaň ešte v piatok, v ten istý deň, keď súd v Jekaterinburgu odsúdil amerického novinára denníka Wall Street Journal Evana Gershkovicha na 16 rokov väzenia za špionáž. Kurmaševová bola podľa webovej stránky Najvyššieho súdu Tatárskej republiky odsúdená za šírenie nepravdivých informácií o ruskej armáde. Hovorkyňa tamojšieho súdu agentúre AP telefonicky potvrdila, že americko-ruská novinárka bola odsúdená na šesť a pol roka väzenia v prípade, ktorého podrobnosti sú predmetom utajenia.

Výkonný riaditeľ RFE/RL Stephen Capus označil v pondelok proces proti Kurmaševovej za výsmech spravodlivosti a vyzval na jej prepustenie. Kurmaševová žila pred zadržaním s manželom a deťmi v Prahe. Do Ruska odcestovala vlani v máji z rodinných dôvodov. V júni ju pred spiatočným letom zadržali na letisku v Kazani a zabavili jej americký aj ruský pas. Ruské úrady novinárke najskôr udelil pokutu za to, že nenahlásila svoje dvojaké občianstvo. V októbri ju zadržali a obvinili zo šírenia nepravdivých informácií o ruskej armáde na základe zákona, ktorý Rusko prijalo krátko po začiatku invázie na Ukrajinu.