Nemecko si predvolalo tureckého veľvyslanca pre sporné gesto futbalistu

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

BERLÍN - Nemecké ministerstvo zahraničných vecí si vo štvrtok predvolalo tureckého veľvyslanca v Berlíne v spojitosti so sporným gestom tureckého reprezentanta Meriha Demirala v zápase ME proti Rakúsku. Informuje agentúra DPA a denník The Guardian.