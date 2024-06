Amerického vojaka v Japonsku obvinili zo sexuálneho napadnutia maloletej

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Miesta prokuratúra na Okinawe obvinila amerického vojaka v marci, uviedol hovorca japonskej vlády Jošimasa Hajaši. Podľa japonských médií obvinený 25-ročný muž údajne vedel, že dievča nemá ani 16 rokov a pohlavný styk s ňou nie je legálny. Japonská vláda o incidente hovorila s americkým veľvyslancom Rahmom Emanuelom a vyzvala na prísnejší dohľad nad správaním príslušníkov americkej armády, uviedol Hajaši. Guvernér prefektúry Okinawa Denny Tamaki vyjadril rozhorčenie nad incidentom. "To, že niečo také sa stalo maloletej, nielenže vyvoláva väčší strach u miestnych obyvateľov, ktorí žijú v susedstve základní, no šliape aj po dôstojnosti žien," uviedol Tamaki.

Dodal, že miestni obyvatelia sa musia každý deň vysporiadavať s nadmernou záťažou spôsobenou prítomnosťou amerických vojenských základní. Na Okinawe sa nachádza asi 70 percent amerických vojenských objektov v Japonsku. Odporcovia amerických základní kritizujú najmä nadmerný hluk či havárie vrtuľníkov. Nespokojnosť vyvolal aj plán premiestniť leteckú základňu Futenma námornej pechoty USA. Japonská vláda by ju chcela premiestniť do menej zaľudnenej časti na Okinawa, no miestni obyvatelia by boli radšej, keby bola v inej časti krajiny. Pri podobnom incidente na Okinawe v roku 1995 traja americkí vojaci znásilnili 12-ročné dievča. Viedlo to k výzvam na prehodnotenie dohody z roku 1960, ktorá stanovuje právny status amerických vojakov v Japonsku.