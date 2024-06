Nemecký minister hospodárstva vyzval na úpravu stratégie voči Číne

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

PEKING - Nemecko potrebuje upraviť svoju stratégiu voči Číne tak, aby zahŕňala dlhodobý plán a zohľadnila aj prístup Európskej únie. V piatok to počas návštevy Pekingu vyhlásil nemecký minister hospodárstva Robert Habeck, informuje agentúra Reuters.

Súčasnej stratégii podľa Habecka chýba strednodobý plán pre vzťahy medzi obomi krajinami. Je presvedčený o tom, že Čína takýto strednodobý plán má. Uviedol, že konkrétne oblasti by sa mali riešiť v politike, obchode a opatreniach v oblasti klímy.

"Stratégia znamená, že sa musíte pozrieť do budúcnosti a opísať jej aspoň určitú cestu, aj keď sa nikdy neuskutoční tak, ako je načrtnutá," povedal Habeck na recepcii nemeckého veľvyslanectva v Pekingu.

Ďalším problémom podľa neho je, že z pohľadu Berlína išlo o stratégiu nemeckej vlády, v ktorej absentoval európsky prístup. "To by bola ešte väčšia výzva, pretože namiesto jednej stratégie by sme mali veľmi ľahko 27 čínskych stratégií," povedal s odkazom na 27 členských štátov EÚ.

Čína v piatok varovala, že stupňujúce sa rozpory s EÚ v súvislosti s dovozom elektrických vozidiel by mohli vyvolať obchodnú vojnu. Navrhované clá Bruselu boli aj hlavným bodom programu Habeckovej trojdňovej návštevy krajiny.