USA poskytnú Moldavsku finančnú pomoc vo výške 135 miliónov dolárov, avizuje Blinken

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken (Zdroj: TASR/AP/Evelyn Hockstein)

KIŠIŇOV — Spojené štáty plánujú poskytnúť Moldavsku ďalšiu finančnú pomoc vo výške 135 miliónov dolárov na energetickú bezpečnosť a boj proti dezinformáciám z Ruska. V metropole Kišiňov to v stredu na tlačovej konferencii s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou oznámil americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Uviedla to agentúra AP.

Blinken konkretizoval, že 85 miliónov dolárov pôjde na posilnenie energetickej infraštruktúry, 50 miliónov dolárov je určených na reformu energetického a poľnohospodárskeho sektora a boj proti dezinformáciám.Najnovšiu pomoc Moldavsku musí ešte schváliť americký Kongres.

Antony Blinken (Zdroj: SITA/AP)

"Posilní to schopnosť Moldavčanov odolávať zasahovaniu zo strany Ruska, usporiadať slobodné a spravodlivé voľby a pokračovať v smerovaní ceste do Európskej únie," povedal Blinken, ktorý z Moldavska zamieri do Česka na dvojdňové neformálne rokovania ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO.

Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 USA poskytli Moldavsku finančnú pomoc vo výške 774 miliónov dolárov. Z toho bolo približne 300 miliónov dolárov vyčlenených na energetickú bezpečnosť.