Termín iránskych predčasných volieb bol stanovený! Obyvatelia ako prví môžu vzdať hold Raísímu

Iránsky prezident Raísí zomrel po nedeľňajšej nehode vrtuľníka, pri ktorej zahynulo celkovo deväť ľudí, vrátane ministra zahraničia Hosejna Amírabdolláhjána. Iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v pondelok výkonom prezidentskej funkcie dočasne poveril doterajšieho viceprezidenta Mohammada Mochbara. Ten mal maximálne 50 dní na usporiadanie prezidentských volieb.

Iránci budú môcť uctiť pamiatku zosnulého prezidenta počas niekoľkých dní, jeho telo bude putovať naprieč krajinami. Dnes k tomu mali ako prvú možnosť obyvatelia mesta Tabríz, ktoré je správnym strediskom iránskej provincie Východný Azerbajdžan, píše agentúra AFP. Vrtuľník sa zrútil neďaleko Tabrízu, telá obetí tam boli po havárii prevezené.

Raísího telo prevezené do mesta Kom

Ešte počas dneška bude Raísího telo prevezené do mesta Kom v rovnomennej provincii na juhu Iránu. Kom je považovaný za centrum šiitského islamu a významné pútnické miesto. Raísí v Komu vyštudoval náboženský seminár. Ešte dnes večer by mali pozostatky prezidenta doraziť do Teheránu, kde sa v stredu ráno začne smútočný proces. Vo štvrtok večer bude Raísí pochovaný vo svojom rodnom meste a druhom najväčšom meste v krajine Mašhad na severozápade Iránu.

Raísí a Amírabdolláhján spoločne s ďalšími siedmimi ľuďmi zahynuli pri nedeľňajšej nehode vrtuľníka v hornatej oblasti na severozápade krajiny neďaleko azerbajdžanských hraníc. Presúvali sa zo slávnostného otvorenia priehrady s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom. V miestach bol silný dážď, hmla a vietor. Podľa štátnej televízie helikoptéra zrejme narazila do horského vrcholu. Záchranné zložky vrak stroja našli až v pondelok skoro ráno a čoskoro potom iránske štátne médiá potvrdili Raísího úmrtie.

Stovky ľudí sa v utorok zišli v meste Tabríz, hlavnom meste iránskej provincie Východný Azerbajdžan, na pohrebnom sprievode za prezidenta Ebráhíma Raísího, ktorý v nedeľu zahynul pri havárii vrtuľníka.

Ako dodala agentúra AFP, z Tabrízu Raísího telo v utorok prepravia do mesta Kum, ktoré je centrom šiitského islamu a známym pútnickým miestom, a odtiaľ do hlavného mesta Teherán, kde sa v utorok večer pod vedením najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího bude konať modlitebné zhromaždenie. Na stredu sú v Teheráne naplánované veľké pohrebné procesie, informovala AFP.

Ultrakonzervatívny Raísí (63) bol v úrade od roku 2021

Svoj mandát vykonával v čase, keď Iránom otriasli masové protesty, ekonomická kríza prehĺbená americkými sankciami a ozbrojené potýčky s úhlavným nepriateľom - Izraelom. Po Raísího smrti Iránu kondolovalo palestínske militantné zoskupenie Hamas, libanonský Hizballáh i vedenie Sýrie, ktoré sú označované za "os odporu" proti Izraelu a jeho spojencom. K Raísího tragickej nehode došlo v čase vysokého napätia na Blízkom východe v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy. Táto séria eskalácií viedla k tomu, že Teherán v apríli vypustil smerom na Izrael stovky rakiet a bezpilotných lietadiel.

Stalo sa tak v reakcii na skorší letecký útok, za ktorý je obviňovaný Izrael a ktorý zrovnal so zemou iránsky konzulát v Damasku. Zahynuli pritom aj dvaja generáli iránskych elitných Revolučných gárd. V prejave niekoľko hodín pred svojou smrťou Raísí zdôraznil nutnosť pokračovať v podpore Palestínčanom - ide o jeden z ústredných bodov zahraničnej politiky Iránu od islamskej revolúcie v roku 1979. Aj preto boli v pondelok na smútočných zhromaždeniach za Raísího spolu s iránskymi vlajkami vztýčené aj palestínske, doplnila AFP.