(Zdroj: Getty Images)

Archeológovia v Španielsku objavili projektil do praku z čias občianskej vojny v starovekom Ríme nesúci Cézarovo meno. Mohlo by to naznačovať, že ľudia v tejto oblasti počas občianskej vojny na sklonku Rímskej republiky stáli na strane Júliusa Cézara proti Pompeiovcom. Archeológovia nález projektilu popísali v štúdii publikovanej v odbornom žurnále Zephyros, informuje TASR na základe článku servera Live Science.