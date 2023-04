Brunetka (30) zarába tisíce nakrúcaním absolútne NESEXI VIDEÍ: Naozaj jej chlapi platia za toto?!

Po tom, ako bola Bambi prepustená z práce, vyskúšala streamovanie a začala sa špecializovať na osobné požiadavky svojich fanúšikov. Vďaka tejto práci si doteraz prilepšila približne o 17 000 libier (vyše 19 000 eur). Sto libier dostala napríklad za to, že sa nakrútila, ako kráča po krajcoch chleba. Podobné čiastky inkasuje za umývanie riadu alebo vysávanie a dokonca aj za to, že niekedy úplne ignoruje kameru. Na jej účet pribudlo 60 libier za trojminútové video, na ktorom si čistí zuby.

Vďaka týmto prostriedkom sa Loveovej darí šetriť si na dom. "Plním osobné požiadavky, ktoré môžu byť naozaj divoké. Povedala by som, že som celkom otvorená, ale niekedy poviem nie. Dôvodom je fakt, že sa cítim nepríjemne, alebo to, čo žiadajú, je jednoducho neuskutočniteľné!" vysvetľuje.

Všetko sa to vraj začalo počas pandémie, keď sa nudila, nikoho nestretávala a nemohla nikam ísť. Preto skúsila uverejňovať príspevky na OnlyFans. Onedlho si získala veľké množstvo fanúšikov, ale nemala záujem odísť zo svojej práce v administratíve a využívať platformu na plný úväzok. "Počas lockdownu som sa nudila a myslela som si, že by to bol dobrý spôsob, ako zarobiť nejaké peniaze navyše. Ďalším veľkým prínosom pre mňa bolo budovanie sebavedomia," hovorí mladá žena. Nikdy si vraj veľmi neverila, ale keď dostávala komplimenty od cudzích ľudí, pomohlo jej to milovať samú seba.

Niektoré požiadavky predplatiteľov sú veľmi bizarné. "Neustále ma žiadajú, aby som sa nakrúcala pri bežných domácich prácach, ako je vysávanie a umývanie, niekedy v kostýme slúžky, inokedy úplne oblečená. Chcú tiež, aby som nakrútila veľa ‚ignorovaných videí‘, kde mi platia za predstieranie, že neviem, že je zapnutá kamera"“ Hoci je Bambi otvorená rôznym požiadavkám, prichádzajú aj návrhy, ktoré sú veľmi nepríjemné a do takých sa nepúšťa. Jeden chlapík od nej údajne chcel, aby sa namaľovala na modro, obliekla ako čučoriedka a potom pre neho tancovala. Ďalší zas požadoval, aby sa okúpala vo vani plnej pečených fazúľ. "Môj manžel plne podporuje moje pôsobenie na OnlyFans a často mi pomáha s výrobou explicitnejších videí. Určite to bol zážitok, ktorý mi otvoril oči, a celkovo milujem každú minútu mojej novej práce," uzatvára Loveová.