Najhoršia vlaková nehoda v dejinách Grécka: Premiér požiadal rodiny obetí o odpustenie

"Ako predseda vlády chcem požiadať o odpustenie. Dlžím ho všetkým, no najmä rodinám obetí," uviedol Mitsotakis a dodal, že v Grécku sa v roku 2023 "nemôže stať, že dva vlaky pôjdu oproti sebe po jednej koľaji a nikto si to nevšimne". K nehode došlo v utorok krátko pred polnocou približne na polceste medzi Aténami a Solúnom. Po zrážke nákladného a osobného vlaku sa vykoľajilo niekoľko vozňov. Medzi cestujúcimi bolo množstvo študentov vracajúcich sa do škôl po predĺženom víkende.

Vo vyšetrovaní sa objavili nové skutočnosti

Prednosta stanice v meste Larisa priznal zodpovednosť za nehodu a v prípade uznania viny mu hrozí doživotné väzenie. Jeho právnik však podľa AFP upozorňuje, že vo vyšetrovaní sa objavili nové skutočnosti, ktoré treba preskúmať. Od utorka sa v Grécku konalo viacero veľkých demonštrácií, na ktorých ich účastníci kritizujú zlyhania vlády pri riadení železničnej siete. Na nedeľu je naplánované veľké zhromaždenie študentov a zamestnancov železníc na námestí Syntagma v hlavnom meste Atény.

Železničné odbory poukazujú na to, že bezpečnostné problémy na železničnej trati Atény - Solún boli známe už roky a neriešili sa. Po tom, ako v stredu odstúpil grécky minister dopravy, jeho nástupca Jorgos Gerapetritis prisľúbil kompletný audit situácie na železniciach.