Rastú obavy, že medzi NATO a Ruskom môže vypuknúť totálna vojna pre podporu Ukrajiny zo strany Západu. Nikto však s istotou nevie, kedy a či dokonca vôbec tretia svetová vojna skutočne vypukne. Nikto okrem asistentky umelej inteligencie Amazonu Alexy.

Virálne video, ktoré vzniklo na TikToku, ukazuje, že zariadenie reaguje na otázku o konci sveta slovami: „Tretia svetová vojna sa začne 23. novembra 2023 o 18:05, keď Rusko zaútočí proti Nemecku“.

Ale aj keď by sa táto mrazivá predpoveď mohla ukázať ako správna, pôvodný zdroj videoklipu naznačuje, že by mohlo ísť o prácu notoricky známeho triku na TikToku, píše Daily Star.

Jon Buckhouse sa špecializuje na zverejňovanie klipov „Alexa responses“ online. Medzi jeho obľúbenejšie klipy patrí jeden, ktorý tvrdí, že Miami bude úplne zničené pri hurikáne v roku 2025, a ďalší predpovedá, že v Bielom dome bude kandidovať zápasník, z ktorého sa stala akčná hviezda Dwayne „The Rock“ Johnson.

To je prinajmenšom dosť pravdepodobné, pričom bývalá hviezda WWE v roku 2021 povedala, že by zvážila politickú kariéru, ak by bol dostatočný dopyt verejnosti. "Mám za cieľ zjednotiť našu krajinu a tiež cítim, že ak toto ľudia chcú, tak to urobím," povedal pre reláciu Today US TV.

Nie je úplne jasné, ako Jon presvedčil Alexu, aby urobila dramatické proroctvá, ale výskumníci z online služby na overovanie faktov Snopes naznačili, že možno využíva rozhranie Alexa Blueprints.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Blueprints umožňuje vlastníkom Alexy vytvárať vlastné odpovede na konkrétne otázky – napríklad môžete Alexu naučiť svoje heslo WiFi, aby vám ho v prípade potreby mohla pripomenúť. Keď bol nástroj spustený, Amazon navrhol, že by mohlo byť užitočné poskytnúť vlastné informácie, ako sú núdzové kontaktné údaje, napríklad opatrovateľke.

Steve Rabuchin, viceprezident Amazon Alexa, sa nadchol: „Alexa Skill Blueprints je pre vás úplne nový spôsob, ako naučiť Alexu personalizované zručnosti len pre vás a vašu rodinu. Nepotrebujete skúsenosti s budovaním alebo kódovaním, aby ste mohli začať - moja rodina si vytvorila vlastnú zručnosť vtipov v priebehu niekoľkých minút a interakcia s Alexou bola úžasná."

Ale zatiaľ čo Steve propagoval schopnosti zariadenia, nespomenul nič o programovaní všadeprítomného pomocníka v domácnosti s akýmikoľvek schopnosťami typu Nostradamus.