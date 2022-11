USA a Rusko majú spôsob na zvládnutie jadrových rizík, tvrdí americká diplomatka

WASHINGTON - Rusko a Spojené štáty majú na úrovni spravodajských služieb spôsoby na zvládnutie jadrových rizík. Uviedla to v pondelok pre ruské médiá americká chargé d'affaires v Moskve Elizabeth Roodová s tým, že v súčasnosti nie sú medzi americkou a ruskou stranou naplánované stretnutia. Informuje o tom agentúra Reuters.

"Spojené štáty majú k dispozícii kanále na zvládanie rizík – predovšetkým jadrových – s Ruskou federáciou. To bolo cieľom stretnutia riaditeľa CIA Burnsa s jeho ruským náprotivkom," uviedla Roodová pre ruskú agentúru RIA Novosti.

Reagovala takto na stretnutie riaditeľa americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Williama Burnsa s riaditeľom ruskej Služby vonkajšej rozviedky (SVR) Sergejom Naryškinom, ktoré sa uskutočnilo začiatkom novembra v Turecku. Podľa Bieleho domu Burns na tomto stretnutí varoval Naryškina pred dôsledkami akéhokoľvek použitia jadrových zbraní ruskou stranou. Moskva pritom uviedla, že na stretnutí sa diskutovalo o "citlivých" záležitostiach, a odmietla ho bližšie komentovať.

Moskva je otvorená častejším rokovaniam

"Riaditeľ Burns nič nevyrokoval a nediskutoval o urovnaní konfliktu na Ukrajine," uviedla Roodová. Zároveň dodala, že ak bude na tejto úrovni potrebné ďalšie stretnutie, tak sa uskutoční. "Naplánované teraz, pokiaľ viem, nie je žiadne," povedala americká diplomatka.

Rusko po stretnutí šéfov tajných služieb uviedlo, že Moskva je otvorená častejším rokovania na vysokej úrovni so Spojenými štátmi. Kremeľ však zároveň odmietol nápad na usporiadanie summitu amerického prezidenta Joeam Bidena s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Avšak predstavitelia Ruska a Spojených štátov sa majú stretnúť medzi 29. novembrom a 6. decembrom v egyptskej metropole Káhira, aby prediskutovali obnovenie inšpekcií podľa Novej dohody START (New START; SNV-III), ktorá obmedzuje počet jadrových zbraní v arzenáli oboch krajín. Moskva však uviedla, že neočakáva, že by počas týchto rokovaní prišlo k nejakému prelomu.