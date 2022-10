MIMORIADNE Pred Úradom vlády ČR došlo k streľbe, muž namieril zbraň proti sebe

PRAHA - Pred úradom vlády v Prahe sa dnes popoludní zastrelil 74- ročný muž . Polícia to uviedla na twitteri. Ďalšie okolnosti vrátane motívu činu kriminalisti podľa hovorcu pražskej polície Richarda Hrdinu naďalej zisťujú.

Jakub Tomek z tlačového odboru Strakovej akadémie incident nechcel komentovať, odkázal na vyjadrenie polície. "Pred Úradom vlády ČR na nábreží Edvarda Beneša riešime prípad, keď podľa všetkého sedemdesiatštyriročný muž spáchal na ulici samovraždu," uviedla česká polícia.

Hovorkyňa pražskej záchrannej služby Jana Poštová prípad komentovala so slovami, že záchranári dnes vyrážali k asi sedemdesiatpäťročnému mužovi so strelným zranením, no lekári mu už nedokázali pomôcť. Policajti vyšetrovali v Prahe podobný incident v marci minulého roku, kedy sa muž (50) zastrelil pred budovou ministerstva zdravotníctva. Polícia vtedy motív samovraždy nekomentovala.