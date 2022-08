Zabíjala civilistov: Ukrajinci zabili ruskú diverzantku Korsu, ktorú vyznamenal samotný Putin

Svoju kariéru v armáde odštartovala bývalá policajtka v apríli 2014. Keď Rusko obsadilo Doneckú oblasť vstúpila do tamojších milícií. U ruského vedenia sa tešila dôvere, lebo onedlho sa stala veliteľkou ruskej raketovej jednotky so 140 vojakmi. Jej prápor, ktorý používal systém Grad sa zúčastnil mnohých operácií.

Podľa Ukrajiny má na krku vojenské zločiny. Kyjev tvrdí, že raketami ostreľovala civilistov v Doneckej oblasti. Aby mohla páchať takéto masakre, so svojou jednotkou sa prezliekala do ukrajinských uniforiem. Ukrajinský súd ju v neprítomnosti odsúdil na 12 rokov väzenia, píše. Posmrtne jej bolo prezidentom Putinom udelené vyznamenanie Hrdina Ruskej federácie. To sa udeľuje za zásluhy o ruský štát a národ.

„Jej neohrozená vojenská služba si zaslúži, aby bola pripomínaná a odovzdaná potomkom pamiatka Hrdinu Doneckej ľudovej republiky, Hrdinu Ruska - Olgy Kačury,“ povedal najvyšší predstaviteľ Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin.

Galéria fotiek (2) Olga "Korsa" Kačurová

Zdroj: profimedia.sk

Ani starosta obce Horlivka, kde Kačurová zomrela, Ivan Prichodko, nešetril na Telegrame slovami chvály na Kačurovú: „Tragicky zahynula statočná a múdra žena, ktorá stála pri počiatkoch Ľudových milícií Doneckej ľudovej republiky. Víťazná a neochvejná Korsa!“

Kačurová zomrela, keď auto, v ktorom išla, dostalo priamy zásah. Smútočný obrad tiež neprebehol v pokojnom duchu. Ceremoniál bolo nutné ukončiť kvôli ukrajinskému útoku, tvrdia ruské okupačné úrady. Ľudí museli presunúť do protiatómového krytu, píše tass.com. Podľa ruských médií, pri ostreľovaní zomreli dvaja ľudia a päť ľudí sa zranilo.

Kyjev poprel útok na smútočný obrad. Poradca kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak na to povedal: „Na Doneck útočia iba sami Rusi – alebo zbory ľudových milícií neuznaných zločineckých republík. Preto nemá zmysel, aby sme zahajovali údery na akékoľvek akcie v Donecku.“