Rakúsko otočilo na letisku 110 Britov: Nespĺňali nové proticovidové požiadavky

VIEDEŇ - Rakúske orgány v nedeľu odmietli vpustiť do krajiny cez letisko v Innsbrucku 110 britských turistov, ktorí sa nevedeli preukázať potvrdením o tretej dávke vakcíny proti koronavírusu alebo potvrdením o dvoch dávkach vakcíny či prekonaním ochorenia COVID-19 spolu s negatívnym PCR testom. Informoval o tom v pondelok rakúsky spravodajský web heute.at.

Na letisku v Innsbrucku v nedeľu pristálo dovedna 13 lietadiel z Británie, 70 Britov však muselo pre nesplnenie proticovidových požiadaviek odletieť obratom späť do vlasti. U ďalších 40 nebol možný okamžitý návrat do Británie, a tak ich orgány provizórne ubytovali v jednom z miestnych hotelov.

Prečítali si nesprávne informácie

V pondelok sa nimi začal zaoberať zdravotnícky odbor mestského úradu v Innsbrucku. Údajne sa správali "veľmi disciplinovane, zdvorilo a chápavo", pričom zhodne tvrdili, že pred zimnou dovolenkou v rakúskych Alpách si na internete prečítali nesprávne informácie o podmienkach vstupu do krajiny. Iba 12 Britom – rodinám s deťmi – nakoniec úrady umožnili zostať v Rakúsku.

Keďže Británia už nie je členom Európskej únie, spomínaní dovolenkári sa nemohli odobrať do karantény, kde by si počkali na bezplatný PCR test. Za nesplnenie najnovších protipandemických podmienok budú musieť navyše oni aj letecké spoločnosti, ktoré ich do Rakúska priviezli, zaplatiť pokutu.