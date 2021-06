KORONAVÍRUS Obe dávky vakcíny proti covidu v Česku dostali už tri milióny ľudí

V stredu nadránom o tom informoval portál Novinky.cz. Rezort zdravotníctva tiež informoval, že 1,7 milióna ľudí získalo čiastočnú imunitu prekonaním covidu. Ďalšie státisíce ľudí podľa odborníkov ochorenie prekonali bez príznakov a neboli nikde registrovaní.

Česko tak smeruje ku kolektívnej imunite, čiže aspoň k 70-percentnej zaočkovanosti, ale tento cieľ dosiahne najskôr až na jeseň. Odborníci navyše tvrdia, že spoľahlivejšie je dosiahnuť 80- až 90-percentnú zaočkovanosť proti covidu.

Podľa premiéra Andreja Babiša budú vakcíny najmä v júli chýbať, pretože nastane očakávaný pokles dodávok od výrobcov. Problém s nedostatkom dávok môže byť podľa neho pri prvovakcinácii. Babiš to chce vykryť požičaním až milióna dávok z Izraela.

Od 1. júla sa má spustiť registrácia na očkovanie aj pre deti od 12 do 15 rokov, ktorých je v Česku približne 456.000, aj keď ani zďaleka nie všetky dajú rodičia zaočkovať. V rýchlosti aplikovania prvých dávok je Česko mierne pod priemerom Európskej únie, podľa štatistík vedeckého portálu Our World Data je na 16. mieste. Na dávku stále čaká vyše 580.000 záujemcov.

Údaje ukazujú, že s vekom podiel tých, čo prejavili o očkovanie záujem, klesá. Babiš preto cez víkend apeloval, aby sa všetci dali zaočkovať, keďže je to bezpečné.

"Pravdepodobne sa dostaneme v júli do situácie, keď budeme očkovať bez registrácie. Tam je to hlavne o spolupráci so zamestnávateľmi," oznámil podľa portálu Novinky.cz premiér.