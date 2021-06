Aktuálne čísla v Česku ukázali viac než 400 nových prípadov KORONAVÍRUSU

Tzv. incidenčné číslo, ktoré udáva priemerný počet nakazených na 100.000 obyvateľov za sedem dní, kleslo na 23,88 z 24,58. Najlepšie sú na tom Karlovarský a Královohradecký kraj, kde je toto číslo pod 10. Reprodukčné číslo bolo za štvrtok 0,78. Jeho hodnota sa v posledných dňoch pohybuje okolo 0,8. Udáva, koľko ľudí nakazí jeden pozitívne testovaný – ak je nižšie než 1,0, epidémia je na ústupe. A to je v ČR už od apríla.

Od polnoci do 08.00 h sa na očkovanie proti koronavírusu registrovalo 77.427 ľudí vo veku od 16 do 29 rokov. V Česku žije mladých ľudí v tejto vekovej skupine približne 1.485.000, uvádzajú štatistici. V polovici leta by sa mohlo otvoriť očkovanie aj pre deti od 12 rokov, odhadol cez víkend minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Závisí to od záujmu generácie 16+, spresnil. Dodal, že je čas vrátiť sa k normálnemu životu.

Európska agentúra pre lieky (EMA) schválila používanie vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech aj pre ľudí od 12 rokov. Očkovať proti koronavírusu sa v ČR začalo vlani koncom decembra. Prvú dávku dostal premiér Andrej Babiš a následne sa mohli hlásiť najstarší seniori a ďalšie prednostné skupiny dôležité pre štát.

Osemdesiatnici sa očkujú od polovice januára, sedemdesiatnici od začiatku marca. S každou vekovou skupinou podiel registrovaných klesá. Medzi štyridsiatnikmi prejavila záujem o očkovanie približne polovica. Registráciu 26. mája spustili aj pre ľudí vo veku 30 až 34 rokov, zosumarizoval portál Novinky.cz.