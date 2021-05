Európou sa šíri nový nebezpečný vírus: Napáda mobily s týmto operačným systémom!

PRAHA - Európskymi krajinami sa šíri vírus napádajúci mobilné telefóny s Androidom. Škodlivý program s názvom Flubot sa objavil najmä vo Veľkej Británii, ale aj v Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Poľsku a Španielsku. Uviedla to dnes česká Asociácia prevádzkovateľov mobilných sietí.

Podvod sa šíri formou textových správ. Používateľovi príde na telefón SMS správa, ktorá predstiera, že je od prepravnej služby ako napríklad DHL. Užívateľa vyzve ku kliknutiu na odkaz pre sledovanie zásielky, ktorý smeruje k inštalácii podvodnej aplikácie. Aplikácia následne ovládne telefón užívateľa a môže bez jeho vedomia odosielať osobné údaje, vrátane napríklad podrobností online bankovníctva.

"Operátori nasadením bezpečnostných opatrení síce dokážu časť škodlivej prevádzky z cudziny blokovať, však závadné SMS často posielajú samotné napadnuté telefóny, do ktorých komunikácie nemôžu zasahovať. Vyzývame preto zákazníkov predovšetkým k veľkej opatrnosti," uviedol výkonný riaditeľ asociácie Jiří Grund.

Zdroj: pixabay.com

Prvé vodidlo, ktoré by malo užívateľa upozorniť na podvod, je samotná SMS. Následne, keď je užívateľovi ponúknuté stiahnutie aplikácie, je presmerovaný mimo štandardného obchodu Google Play, čo je druhé vodidlo, ktoré by malo používateľa varovať. Telefóny so systémom Android sú v základe nastavené tak, že nie je možné sťahovať aplikácie z neznámych zdrojov. Užívateľ teda musí najskôr v telefóne toto sťahovanie sám povoliť.

V minulosti sa podvody s textovými správami väčšinou zameriavali na tzv. phishing. Snažili sa používateľa prinútiť napríklad vyplniť formulár s bankovými údajmi a ďalšími informáciami na podvodnej webovej stránke, ktorá sa vydávala za stránku banky. Súčasná vlna podvodov sa líši tým, že sa pokúša nainštalovať škodlivý softvér priamo do telefónu užívateľa.