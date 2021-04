KORONAVÍRUS Orbán rokoval s regionálnym šéfom WHO Klugem o boji proti covidu

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán

Zdroj: SITA/AP/Laszlo Balogh

BUDAPEŠŤ - Zhodnotenie očkovacej kampane proti ochoreniu COVID-19 v Maďarsku, zmierňovanie karanténnych opatrení a vzťahy Maďarska so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) boli vo štvrtok v Budapešti hlavnými témami rozhovoru predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s riaditeľom WHO pre oblasť Európy Hansom Klugem.