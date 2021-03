KORONAVÍRUS Ambiciózne plány Talianska: Do septembra chce mať zaočkovaných 80 % obyvateľov

RÍM - Taliansko chce mať do septembra zaočkovaných 80 percent populácie, vyplýva z národného vakcinačného plánu, ktorý v sobotu v Ríme predstavila talianska vláda. Informovala o tom agentúra DPA.

Podľa plánu sa má v krajine podať najmenej pol milióna dávok vakcíny denne. V súčasnosti je denne zaočkovaných iba 170.000 ľudí, čo je zhruba tretina predpokladaného počtu. Vakcinačnú kampaň v Taliansku - podobne ako v ďalších európskych krajinách - značne spomaľuje nedostatok vakcín. Podľa vlády bolo do krajiny doteraz dodaných 7,9 milióna dávok vakcíny, toto číslo sa však má v priebehu nasledujúcich troch týždňov zdvojnásobiť. Krajina očakáva dodanie ďalších asi 52 miliónov vakcín do júna a 84 miliónov na jeseň.

Talianska vláda v piatok oznámila, že od pondelka zavedie vo väčšine regiónov prísnejšie protipandemické opatrenia, v rámci ktorých budú zatvorené školy, reštaurácie, bary či múzeá. Ľudnaté severotalianske regióny vrátane Lombardska, ako aj ďalšie vrátane Lazia, v ktorom sa nachádza hlavné mesto Rím, budú od 15. marca zaradené medzi červené zóny, v ktorých platia najprísnejšie protipandemické opatrenia.

Tieto obmedzenia budú trvať do Veľkej noci. Počas veľkonočného víkendu - od 3. do 5. apríla - bude v červenej zóne celé Taliansko. V súčasnosti je jedinou bielou zónou Sardínia. V Taliansku aktuálne platí štvorstupňový systém, podľa ktorého sú jednotlivé oblasti v závislosti od rizika prenosu nákazy zaradené do bielych, žltých, oranžových alebo červených zón. Počet úmrtí na ochorenie COVID-19 v Taliansku už prekonal hranicu 100.000.