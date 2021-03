Incident na palube: VIDEO Pretože dieťa (15 mes.) nemalo rúško? Veľkú rodinu vyhodili z lietadla

Informoval o tom britský denník Daily Mail. Letecká spoločnosť obvinenia popiera. K incidentu podľa denníka došlo v nedeľu v Miami na Floride. Skupina 22 ľudí bola na ceste do New Yorku. Zatiaľ čo postihnutí tvrdia, že iba 15-mesačné dieťa nemalo masku, letecká spoločnosť tvrdí, že niekoľko cestujúcich nemalo ochranu úst a nosa.

"Problém, ktorý sa objavil, sa netýkal dieťaťa. V skupine bolo niekoľko dospelých ľudí, ktorí napriek opakovaným žiadostiam odmietli nosiť masky," uviedla spoločnosť vo vyhlásení.

Members of a large group, including adults, refused to wear masks as flight 2878 was preparing for departure from MIA-LGA. Repeated requests to comply with federal law necessitated their removal from the flight. The issue did not stem from a child under 2.

Na sociálnych sieťach sú videá, ktoré ukazujú, ako skupina ľudí vystupuje z lietadla. Všetci dospelí majú masky správne. Odevy a účesy ukazujú, že ľudia sú chasidskí Židia.

Jeden z nich, Martin Joseph, v rozhovore pre americké televízne vysielanie ABC povedal: „Spýtali sa jednej z mojich dcér a môjho zaťa - mali dieťa vo veku 15 mesiacov - kde je maska ​​pre dieťa? Moja dcéra vysvetlila, že zákon nepredpisuje masku.“ Podľa pokynov povinnosť nosiť masku platí iba od dvoch rokov.

An Orthodox Jewish person spoke up in defense of the Hasidic couple. Then the whole family siblings and in-laws started leaving the plane at which point the @FlyFrontier ordered everyone off of the airplane. pic.twitter.com/N1OwqxFI3Q