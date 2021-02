FOTO, ktoré lámu srdce: Chlapec (10) pomáha rodičom s obživou na smetisku, má veľký sen!

DILLÍ - Akonáhle sa skončí škola, ponáhľa sa desaťročný chlapec Imradul Alí domov, aby sa prezliekol z uniformy a mohol sa vrhnúť do práce. Vyzbrojený jutovým vrecom sa vydáva na skládku v slume pri meste Gauhátí, ktoré je metropolou štátu Asam na severovýchode Indie, a prehrabuje sa v odpadkoch s nádejou, že objaví plastové fľaše, sklo alebo čokoľvek ďalšie, čo možno využiť, recyklovať alebo predať.

Malý školák pochádza z rodiny, pre ktorú je prehľadávanie odpadkov hlavnou obživou. Zarába si tak jeho matka, otec i starší brat a on sám sa k nim pripojil pred rokom, aby im pomohol. Zdroj ich príjmov ale počas pandémie covidu-19 takmer vyschol, pretože kvôli niekoľko mesiacov dlhej karanténe vlani na skládku nesmeli a jedlo získavali len vďaka pomoci humanitárnych organizácií, píše agentúra AP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Anupam Nath

Alí tvrdí, že rodinné remeslo by časom rád opustil, ale zatiaľ nevie, čo mu budúcnosť prichystá. "Chcem ďalej chodiť do školy a stať sa boháčom," hovorí. Zatiaľ je schopný každý deň prispieť do rodinnej kasy asi stovkou rupií (cca 1,2 eur), dospelí zarobia denne asi 250 rupií (cca 2,8 eur).

Zdroj: SITA/AP Photo/Anupam Nath

"Je ťažké živiť rodinu zbieraním odpadkov," hovorí Alího matka Anuvára Begúmová. Navyše ide o špinavé a nebezpečné zamestnanie.

Zdroj: SITA/AP Photo/Anupam Nath

Hoci oficiálne neexistujú údaje o tom, koľko ľudí sa v Indii na skládkach živí, humanitárne organizácie odhadujú ich počet na asi štyri milióny. Títo ľudia v podstate slúžia ako prvý stupeň recyklácie odpadov, ale práca sama je riskantná: tí, ktorí ju robia, majú len málo práv a denne sú vystavení toxickým látkam.

Zdroj: SITA/AP Photo/Anupam Nath

Z posledného sčítania ľudu v roku 2011 vyplynulo, že zárobkovej činnosti sa v Indii venuje okolo desať miliónov detí medzi piatimi a 14 rokmi. Podľa analýzy Svetovej banky a programu UNICEF žije na svete každé šieste dieťa v extrémnej chudobe, čo je celkom 365 miliónov detí. Pandémia covidu-19 ale ich počet bezpochyby razantne zvýši.

Zdroj: SITA/AP Photo/Anupam Nath

Alího otec chce, aby jeho syn ďalej chodil do školy a dúfa, že v budúcnosti si napríklad otvorí obchod, alebo dokonca získa prácu ako štátny zamestnanec, čo by pre rodinu znamenalo požehnanie a koniec utrpenia. Alí sám zatiaľ túži hlavne potom, aby mohol riadiť auto a želá si raz nejaké mať. "Chcem dobré jedlo a oblečenie," hovorí.