Nemecko zavarilo aj našim firmám: FOTO Nutnosť čerstvého negatívneho spôsobuje na hraniciach problémy! List Matovičovi

Na hraniciach s Nemeckom vládne chaos. Napríklad mnoho šoférov z Česka je vracaných do vlasti, pretože nemajú so sebou negatívny výsledok testu na koronavírus, ktorý je podmienkou vstupu do Nemecka. Ďalší zase vopred nevyplnili digitálny vstupný formulár, ktorý je tiež povinný. Vodiči kamiónov podľa hovorcu polície v bavorskom meste Selb zrejme o tejto povinnosti nevedia.

Kamióny čakajú v kolónach neďaleko Ústí nad Labem 15. februára Zdroj: TASR/AP

Niektorí pendleri majú zase problém s tým, že ich zamestnanie, ktoré vykonávajú v Nemecku, nie je zaradené do zoznamu povolaní relevantných pre chod štátu.

Do Nemecka môžu pricestovať z Česka a rakúskej spolkovej krajiny Tirolsko, ktoré boli zaradené medzi oblasti so zvýšeným výskytom nebezpečných mutácií koronavírusu, len nemeckí občania, cudzinci s pobytom v Nemecku či pracovníci v poľnohospodárstve a zdravotnícky personál. Ďalšie výnimky sa týkajú rodinných dôvodov.

Autá prichádzajúce z Rakúska čakajú v kolóne na HP neďaleko nemeckého Kiefersfeldenu 15. februára Zdroj: TASR/AP

Na sasko-českých hraničných priechodoch sa kolóny v utorok ráno netvorili a situácia sa po pondelku, keď vodiči čakali hodiny v niekoľkokilometrových radoch, opäť normalizovala. „Momentálne máme dopravnú zápchu v dĺžke 800 metrov a zhruba 20-minútovú čakaciu dobu,“ povedal v utorok ráno hovorca polície v bavorskom meste Selb.

Česmad vyzýva premiéra Matoviča, aby okamžite konal

Viceprezident združenia cestných dopravcov v SR Česmad Slovakia Pavol Piešťanský žiada Igora Matoviča o okamžitý diplomatický zásah voči nariadeniu Nemecka o povinnosti vodičov, ktorí sa musia pred vstupom na územie tejto krajiny preukázať čerstvým negatívnym testom na covidovú infekciu. „Od vydania nariadenia zo strany Nemeckej spolkovej republiky naše rezortné ministerstvo dopravy kontaktovalo aj nemecké ministerstvo dopravy, aj zástupcov Európskej komisie, vrátane slovenského eurokomisára, rovnako aj ministerstvo zahraničných vecí. Všetci zhodne podali protesty, ale nič sa neudialo. Napriek maximálnej snahe pomôcť je nariadenie stále platné a slovenskí vodiči potrebujú Vašu pomoc,“ uviedol Piešťanský v liste premiérovi.

„Odporúčanie Európskej komisie o tzv. Green Lanes hovorí, že vodiči by mali byť vyňatí spod podmienky preukazovať sa negatívnym testom na covid-19. Vodič charakterom svojej práce trávi čas v kabíne vozidla, doklady odovzdáva bez kontaktu s inými osobami a nakládku a vykládku sleduje v ochranných pomôckach. Následne už s tovarom manipuluje bez prítomnosti iných osôb. Všetci vodiči sú vybavení ochrannými pomôckami, rúškami, rukavicami a dezinfekciou. Sú v kabíne vozidla v bezpečí a izolovaní, aj keby sa nachádzali v oblasti, kde je vírus vysoko rozšírený v populácii,“ dodal Piešťanský, ktorý poukázal aj na fotografie vodičov, ktorí sa tlačia na narýchlo vytvorených testovacích miestach pred hranicami.

Zdroj: ČESMAD Slovakia

Podľa jeho slov stáli v mraze a bez akejkoľvek organizácie 10 až 17 hodín. „Nie je zabezpečený odstup, poradie, nikto nekontroluje, či vodiči v rade majú rúška. Rok Slovensko bojuje za to, aby sme všetkých naučili, ako sa chrániť, a teraz vystavujeme našich občanov nezodpovednosti vodičov z iných krajín. Nemecké nariadenie ako také, nie je možné v praxi realizovať, pretože vyžaduje od osôb, ktoré boli za posledných 10 dní na území Slovenska, Česka a Tirolska povinnosť pred vstupom na územie Nemeckej spolkovej republiky preukázať sa testom nie starším ako 48 hodín,“ zdôraznil Piešťanský.

Zdroj: ČESMAD Slovakia

Minister dopravy navrhuje zrušiť alebo zmierniť nemecké opatrenie pre kamionistov

Viceprezident Česmadu aj minister dopravy sa zhodli na tom, že povinný test kamionistov do Nemecka vytvára neriešiteľné situácie. „Už teraz vieme, že ide vo všeobecnosti o veľmi ťažko splniteľné opatrenie zo strany Nemecka, keďže európske krajiny nie sú pripravené na testovanie profesionálnych vodičov, ktorí sú na cestách so svojimi kamiónmi a majú problém ísť napríklad do centier miest,“ podotkol Piešťanský.

Pondelňajšia situácia na hranici s Nemeckom Zdroj: FB/Andrej Doležal - minister dopravy a výstavby SR

„Nemecké nariadenie pre nákladnú dopravu, ktoré sa týka testovania na nový koronavírus, je nevykonateľné,“ vyhlásil Doležal s tým, že situáciu už riešia diplomatickou cestou. „Zatiaľ sme nepristúpili k recipročným opatreniam, aké zaviedla nemecká strana. Netvrdím však, že sa to v najbližších dňoch nemôže zmeniť,“ dodal. Jednou z možností podľa neho je zriadenie mobilných odberových miest pre vodičov nákladnej dopravy v blízkosti hraníc. „Napríklad vodič cestujúci do Nemecka alebo aj ďalej sa možno aj dostane na miesto vykládky, ale cestou nazad mu vyprší 48-hodinová platnosť testu a vrátiť sa už nemôže. Vodič nemôže len tak opustiť kabínu a ísť sa otestovať niekam do mesta,“ podotkol minister a listom na to upozornil aj Európsku komisiu. Doležal preto navrhuje opatrenie buď zrušiť, alebo aspoň zmierniť podmienky tak, aby boli v praxi vykonateľné a neohrozili priemysel Slovenska ani iných európskych krajín.

„Reálne hrozí riziko prerušených dodávok pre priemyselné parky či výrobné fabriky. Som v nepretržitom kontakte aj s Česmad-om, situáciu sledujem, navrhujem riešenia,“ varoval Doležal.

Pondelňajšia situácia na hranici s Nemeckom Zdroj: FB/Andrej Doležal - minister dopravy a výstavby SR

Slovenské firmy kvôli opatreniam na hraniciach hlásia problémy

Združenie Česmad tvrdí, že mnohé slovenské firmy hlásia, že nebudú vedieť od pondelka 14. februára zabezpečiť prepravy zo Slovenska do Nemecka alebo sa ocitajú v iných európskych krajinách bez toho, aby mohli adekvátne zabezpečiť testy pre svojich vodičov tak, ako požadujú nemecké úrady.

Na česko-nemeckých hraniciach sa po zavedení kontrol tvoria dlhé kolóny Zdroj: TASR/AP

Česmad tiež zdôraznil, že nespochybňuje protiepidemiologické opatrenia jednotlivých štátov, testovanie vodičov medzinárodnej dopravy však považuje za ťažko vykonávateľné. Združenie poukázalo na to, že o tomto zásadnom kroku sa v Berlíne rozhodlo iba 12. februára. To podľa Česmadu vytvára prakticky neriešiteľné situácie pre slovenských aj iných dopravcov, ktorých vozidlá s vodičmi sú rozptýlené po celej Európe a doteraz negatívny test pri sebe mať nemuseli. Následne podľa združenia 13. februára české ministerstvo zdravotníctva prijalo opatrenie, ktorým na svoje územie povoľuje vstup iba tým vodičom kamiónov, ktorí idú do Nemecka a už pri vstupe do ČR majú negatívny test nie starší ako 36 hodín.

„Združenie Česmad Slovakia za zrušenie tejto povinnosti alebo odloženie vysokého sankcionovania na prvé dni pre nevykonateľnosť povinnosti v mnohých prípadoch bojovalo okamžite od začiatku oznámenia,“ skonštatoval Piešťanský. Oslovilo všetkých relevantných partnerov v SR, ako ministerstvo dopravy, ministerstvo zahraničných vecí či ministerstvo hospodárstva v snahe o odvrátenie kolapsu dopravy s následným dosahom na slovenskú ekonomiku.