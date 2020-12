Severné Írsko a Škótsko symbolicky odmietli pobrexitovú dohodu s Európskou úniou

LONDÝN - Severoírsky a škótsky parlament v stredu síce symbolicky, avšak rázne odmietli ratifikačný zákon k pobrexitovej obchodnej dohode medzi Britániou a Európskou Úniou. Waleský parlament naopak návrh zákona podporil. Informoval o tom britský denník The Guardian.

Rozhodnutia parlamentov týchto troch súčastí Spojeného kráľovstva, však nie sú v tomto prípade právne záväzné. Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu už predtým v stredu ratifikačný zákon schválili, a to v pomere hlasov 521 k 73. Škótska premiérka Nicola Sturgeonová v škótskom parlamente uviedla, že obchodná dohoda je "demokratickou, hospodárskou a sociálnou kalamitou" a zároveň zradou záujmov škótskych rybárov. Členovia severoírskeho parlamentu vyjadrili poľutovanie v súvislosti s pobrexitovou dohodou, ktorej podmienky vnímajú ako nepriaznivé pre Severné Írsko. Väčšina poslancov pritom obvinila zo zodpovednosti za túto situáciu miestnych probritských unionistov, ktorí vystupovali na podporu brexitu.

V súvislosti so schvaľovaním ratifikačného zákona odstúpili tri členky tieňovej vlády opozičných labouristov Tonia Antoniazziová, Helen Hayesová a Florence Eshalomiová. Líder labouristov Keir Starmer totiž svojim poslancom v dolnej komore parlamentu nariadil, aby hlasovali v prospech návrhu spomínaného zákona. Starmera neuposlúchlo až 37 labouristov, pričom 36 vôbec nehlasovalo a jedna poslankyňa, Bell Ribeirová-Addyová, hlasovala proti návrhu. Zákon však vstúpi do platnosti až po tom, ako o ňom bude hlasovať aj horná komora parlamentu a dostane formálny súhlas kráľovnej Alžbety II. K zákonu sa podľa novín The Guardian plánuje vyjadriť až 127 členov Snemovne lordov, čo znamená, že hlasovanie sa pravdepodobne uskutoční až neskoro v noci.

Vyjednávači oboch strán oznámili 24. decembra dosiahnutie dohody na poslednú chvíľu po náročných deväťmesačných rokovaniach. Ak ju schváli Snemovňa lordov, platiť bude - zatiaľ predbežne - od 1. januára. Potrebný je tiež súhlas Európskeho parlamentu, ktorý na prijatie dokumentu do konca roka už nemal dostatok času. Rozpravu o dohode začne o niekoľko týždňov - v januári - a hlasovanie sa očakáva vo februári alebo v marci. Dohoda o obchode a spolupráci Európskej únie a Spojeného kráľovstva, ktorá má takmer 1250 strán, upravuje ich hospodárske vzťahy od 1. januára. Jej uzavretie umožnilo, aby obchod medzi oboma stranami pokračoval bez ciel a s čo možno najmenšími bariérami aj po prelome roka, keď Británia opustí jednotný trh Európskej únie. Dokument upravuje aj ďalšie témy - napríklad rybolov či spoluprácu v oblasti energetiky, dopravy, justície a polície.