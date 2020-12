Dolná komora španielskeho parlamentu schválila návrh zákona o eutanázii

Za návrh zákona, umožňujúci vykonanie eutanázie a asistovanej samovraždy ľuďom s "vážnymi a nevyliečiteľnými" alebo neznesiteľnými, hlasovalo aj napriek ráznemu odporu pravicových strán a náboženských skupín 198 poslancov 350-člennej dolnej komory zákonodarného zboru - Kongresu poslancov. Zákonom sa teraz bude zaoberať horná komora parlamentu, Senát, ktorý ho môže schváliť alebo vrátiť späť Kongresu s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Bez zmien a doplnení by táto legislatíva mohla byť schválená do jari 2021, píše Reuters. Účinnosť by nadobudla tri mesiace po zverejnení vo vládnom vestníku. Ak by sa tak stalo, Španielsko by po Belgicku, Luxembursku a Holandsku bolo štvrtou krajinou Európskej únie, ktorá legalizuje eutanáziu a asistovanú samovraždu.