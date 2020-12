Voľby v USA boli bez problémov: Ministerstvo neodhalilo nijaké rozsiahle podvody

Sčítavanie hlasov v americkom štáte Georgia

Zdroj: SITA/Troy Stolt/Chattanooga Times Free Press via AP

WASHINGTON - Americké ministerstvo spravodlivosti neobjavilo dôkazy o podvodoch, ktoré by boli také závažné, že by mohli ovplyvniť výsledky novembrových prezidentských volieb. V rozhovore pre agentúru AP to v utorok povedal šéf zmieneného rezortu William Barr.