V baptistickom kostole v Kalifornii došlo k útoku nožom: O život prišli 2 ľudia

S odvolaním sa na miestneho starostu a velenie polície o tom v pondelok informovala agentúra AP. Polícia na svojom konte na sociálnej sieti Twitter informovala, že jej príslušníci zasahovali na mieste po oznámení útoku nožom v kostole. Potvrdila aj informácie o obetiach na životoch a zranených, pričom viacerí z nich sú v ohrození života.

We can confirm we have multiple stabbing victims; some with life threatening injuries. More updates when available.