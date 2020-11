Z colného úradu ukradli 6,5 milióna eur: Neuveríte, ako sa dostali dnu!

Dejiskom neobvyklého vlámania bolo mesto Emmerich am Rhein v štáte Severné Porýnie-Vestfálsko. Traja neznámi muži údajne 1. novembra vypáčili dvere pivnice na colnom úrade a jadrovým vrtákom v pivnici sa cez stenu prevŕtali do trezorovej miestnosti, ktorá bola vedľa nich. Tam ukradli okolo 6,5 milióna eur - uložené v niekoľkých vreciach, oznámila v stredu polícia a prokurátor.

Ako informujú noviny Bild, svedkovia počuli 1. novembra okolo šiestej hodiny ráno zvuky vŕtania a o 10.45 h si všimli, ako traja tmavo oblečení muži s tmavými pletenými klobúkmi niekoľkokrát opustili budovu, aby naložili bielu dodávku s posuvnými dverami. Potom sa vo vozidle odviezli. Neskôr štvrtý podozrivý, ktorý tam ešte postával, odišiel v aute rovnakým smerom ako dodávka.

Zdroj: Polizei NRW KLE

Vlámanie bolo odborne naplánované a uskutočnené, informovali vyšetrovatelia pred „základným vyšetrovacím výborom“ v policajnom riaditeľstve v Krefelde.

Polícia už o vlámaní informovala viackrát, avšak výška koristi a neobvyklý priebeh činu boli zverejnené až v stredu so zverejnením záberov svedka. Za chytenie páchateľov úrady ponúkli odmenu 100 000 eur. Vyšetrovatelia okrem toho preverujú aj to, či nemohol páchateľom pomôcť niekto z colnice alebo z polície.

