Bielorusi opäť vyšli do ulíc: Stovky ľudí sa pustili proti Lukašenkovi

V rôznych častiach Minska zamestnanci z oblasti IT a ďalší účastníci protestu vytvorili ľudské "reťaze solidarity" a dožadovali sa odstúpenia dlhoročného prezidenta, informovala agentúra AP. Policajti vstúpili do budovy Minskej štátnej jazykovednej univerzity, aby rozohnali akciu študentov vyjadrujúcich solidaritu so svojimi spolužiakmi, ktorých zadržali tento týždeň. Zatkli aj jej niekoľko účastníkov.

Tisíce Bielorusov sa zúčastňujú na bezprecedentných protestoch od volieb z 9. augusta. Lukašenko, ktorý v bývalej sovietskej republike vládne od roku 1994, v nich podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil s 80 percentami hlasov. Kritici však tvrdia, že voľby boli zmanipulované.

Lukašenko odmieta výzvy na odstúpenie i myšlienku nových volieb. V prvých dňoch protesty sprevádzali násilné represie, hromadné zatýkanie a bitie zadržaných. Aj teraz bieloruská polícia každý deň zadržiava desiatky demonštrantov.