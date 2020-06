KORONAVÍRUS Brazília sa naďalej trápi: Počet pozitívnych prípadov presiahol milión

Podľa neho celkový počet infikovaných stúpol v krajine na 1.032.913. Ochoreniu COVID-19, ktoré je spôsobované novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo už 48.954 ľudí. Brazília má druhý najvyšší počet prípadov nákazy a úmrtí na koronavírus na svete po Spojených štátoch.

Odborníci tvrdia, že v krajine s 212 miliónmi obyvateľov sa robí nedostatočné množstvo testov, preto je pravdepodobné, že skutočné údaje sú oveľa vyššie. Brazília mala problém stanoviť si stratégiu boja proti koronavírusu. Prezident Jair Bolsonaro, ktorý sa stal známym prirovnaním koronavírusu k "miernej chrípke", sa dostal do sporu so štátnymi a miestnymi úradmi za to, že na zastavenie šírenia nákazy využili obmedzujúce opatrenia v duchu "zostaň doma".

Krajne pravicový líder argumentuje, že ekonomické dôsledky takýchto opatrení môžu byť horšie ako samotný koronavírus - a namiesto toho presadzuje liečbu chlorochínom a hydroxychlorochínom, hoci ich účinnosť na ochorenie COVID-19 je neistá.