KORONAVÍRUS Zamorený bitúnok v Nemecku: Nový lockdown hrozí celej spolkovej krajine

DÜSSELDORF - Nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko hrozí opätovné zavedenie prísnych epidemiologických opatrení v súvislosti s rozsiahlym rozšírením nového koronavírusu v jednom z tamojších bitúnkov. Uviedol to v piatok krajinský premiér Armin Laschet, ktorého citovala agentúra Reuters.

Prvé správy o rozšírení nákazy v jednom z najväčších nemeckých bitúnkov v meste Rheda-Wiedenbrück sa objavili v stredu, keď bolo pozitívne testovaných zhruba 400 jeho zamestnancov. Do piatku sa počet nakazených v bitúnku firmy Tönnies zvýšil na 803. "Sme svedkami rozšírenia nákazy, aké sme doposiaľ nezaznamenali. Stále je možnosť ho lokalizovať, ale ak sa to zmení, budeme potrebovať v regióne zaviesť širší lockdown," vyhlásil v piatok šéf krajinskej vlády Laschet.

Zdroj: SITA/AP Photo/Martin Meissner

Bitúnok musel v dôsledku vypuknutia nákazy zastaviť svoju prevádzku. Všetkých nakazených, ako aj osoby, ktoré s nimi boli v kontakte, umiestnili do karantény. Týka sa to aj zhruba 7000 ľudí, ktorí pracovali v areáli podniku. Zavedenie nového, hoci len aj relatívne lokalizovaného lockdownu v Severnom Porýní-Vestfálsku, by podľa agentúry Reuters predstavovalo neúspech pre nemeckú stratégiu znovuotvárania ekonomiky. Spolková vláda kancelárky Angely Merkelovej presadzovala pomalšie tempo uvoľňovania reštriktívnych opatrení, krajinskí premiéri si však vymohli ich rýchlejšie zmierňovanie.

Severné Porýnie-Vestfálsko je najväčšou nemeckou spolkovou krajinou, ktorá je veľká približne ako Holandsko. Práve krajinský premiér Laschet bol jedným z hlavných proponentov rýchlejšieho znovuotvárania ekonomiky. "Toto šírenie nákazy (v bitúnku) predstavuje obrovské pandemické riziko," vyhlásil v piatok Laschet, podľa ktorého bol na zvládnutie situácie zriadený krízový tím. Pomoc prisľúbili aj spolkové ministerstvá zdravotníctva a obrany.