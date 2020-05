KORONAVÍRUS V Spojených štátoch začnú klinické testy vakcíny, ktorú vyvinuli Nemecko a USA

Vakcínu vyvinula nemecká firma Biontech so sídlom v meste Mainz v spolupráci s americkou firmou Pfizer. Po predbežných testoch uskutočnených v Nemecku nasleduje fáza klinických testov v USA. Vakcína má byť v USA podaná 360 zdravým dobrovoľníkom. Zo začiatku majú byť zaočkované len osoby vo veku od 18 do 55 rokov, neskôr aj starší účastníci štúdie.

Vakcína, ktorá využíva mediátorovú ribonukleovú kyseliny (mRNA), má potenciál byť jednou z prvých dostupných vakcín proti koronavírusu SARS-CoV-2, uvádza agentúra Reuters. Použite mRNA podľa spoločností Biontech a Pfizer umožňuje rýchlejší vývoj a výrobu vakcíny v porovnaní s bežnými vakcínami.

V Nemecku s testovaním vakcíny začali už v apríli. Povolenie na začatie klinických testov získal Inštitút Paula Ehrlicha. Ďalšie kolo testovania v Nemecku bude zahŕňať 200 dobrovoľníkov vo veku od 18 do 55 rokov. Prvé výsledky testov by mali byť k dispozícii v júni. V prípade, že počiatočné testy prinesú pozitívne výsledky, bude testovanie pokračovať so zdravými ľuďmi i osobami z rizikových skupín.