KORONAVÍRUS Sicília ponúka dotácie na dovolenku strávenú na ostrove: Dokonca aj pre nás!

Suma 75 miliónov eur z prostriedkov regionálnej vlády bola vyčlenená na podporu cestovného ruchu v dôsledku veľkých finančných strát po tom, ako vláda v Ríme zaviedla 10. marca prísne karanténne opatrenia v snahe zastaviť alebo zmierniť šírenie infekčnej choroby COVID-19 spôsobovanej koronavírusom SARS-CoV-2.

Plán zahŕňa dotovanie nákladov na ubytovanie návštevníkov ostrova, a to tak, že by mohli mať jednu z troch alebo dve zo šiestich nocí v hoteli zdarma, resp. by mohli získať poukážky na návštevu kultúrnych podujatí či historických pamiatok.

Medzitým sa objavili poplašné správy, že talianska vláda zvažuje uzavrieť hranice krajiny až do konca tohto roka. Taliansky minister kultúry a cestovného ruchu Dario Franceschini to však v rozhovore pre noviny Il Messaggero poprel a uviedol, že sa snaží o pravý opak.

Informoval, že navrhol stretnutie ministrov krajín EÚ zodpovedných za oblasť cestovného ruchu, aby sa dohodli na jednotnom prístupe k rizikám infekcie. Jeho rezort začína aj bilaterálne rozhovory s inými krajinami, odkiaľ do Talianska prichádza veľa turistov.