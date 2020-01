Priniesli správy o protivládnych protestoch, tak prišla pomsta: Novinára a kameramana zavraždili!

Irackého novinára a jeho kameramana podľa britského denníka Daily Mail po odvysielaní kritickej reportáže zastrelil v ich aute neznámy páchateľ. Smrť Ahmena Abdela Samada, korešpondenta televízie Dilja a kameramana Safuu Ghaliho potvrdilo americké veľvyslanectvo v Bagdade. Len niekoľko hodín pred smrťou v piatok uverejnil Samad video, v ktorom odsúdil iracké sily za brutálny zásah proti protirežimným protestujúcim začiatkom tohto mesiaca pred americkým veľvyslanectvom. Zábery na webovej stránke Dilja TV ukazujú Samada, ako klesá na sedadlo spolujazdca s ranou po guľke na pravej strane hlavy. Na dverách auta vidno diery po guľkách.

Veľvyslanectvo USA „dôrazne odsúdilo žalostnú a zbabelú vraždu“. Vo svojom vyhlásení dodalo, že je zodpovednosťou irackej vlády „presadzovať právo na slobodu prejavu, chrániť novinárov a zabezpečiť, aby mieroví aktivisti mohli uplatňovať svoje demokratické práva bez strachu z represálií.“ Zdroj: FB/M. C. V sobotu sa v uliciach zhromaždili stovky ľudí, aby trúchlili nad stratou novinára a kameramana. Ich pohreb sa konal uprostred rozhnevaných protirežimových demonštrácií, ktoré prebiehajú už celé mesiace.

Frakcie v irackých bezpečnostných silách, väčšinou Iránom podporované milície boli obvinené zo zabitia asi 500 demonštrantov od začiatku nepokojov, pričom ďalších 19-tisíc ľudí bolo zranených. Demonštrácie vyvolal fakt, že iracký premiér Adel Abdul-Mahdi požiadal Washington, aby v piatok stanovil stratégiu stiahnutia amerických vojsk. Ministerstvo zahraničných vecí USA túto žiadosť bezvýhradne zamietlo a uviedlo, že obe strany by namiesto toho mali hovoriť o tom, ako „obnoviť“ ich partnerstvo. Zdroj: FB/M. C. V Iraku je asi 5 200 oddielov vojenských jednotiek USA, ktoré poskytujú výcvik irackým bezpečnostným partnerom v boji proti IS. Irak je závislý od uvoľnenia sankcií Washingtonu voči Iránu, aby mohol pokračovať v dovoze iránskeho plynu a USA ho dôsledne používa ako pákový efekt. Platnosť tohto aktu sa skončí vo februári a bez nového by mohol Irak čeliť prísnym finančným pokutám.

Demonštranti kritizovali prebiehajúcu krízu týkajúcu sa Iraku, USA a Iránu, mnohí skandovali „Do pekla s Iránom a Amerikou!“ Uprostred týchto protestov neznámy páchateľ zastrelil Samada a Ghaliho. V sobotu sa preto v Basre konali ďalšie búrlivé demonštrácie vyvolané ich násilnou smrťou.