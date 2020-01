Škandalózne odhalenie: Mal prezident Donald Trump zomrieť nožom, sekerou alebo mačetou?

PALM BEACH – Iránsky štátny príslušník Masoud Yareioeill Zoleh bol v piatok zatknutý na moste Flagler Memorial. Policajti zistili, že mal pri sebe mačetu, sekeru, nože a 22-tisíc dolárov v americkej mene. Stalo sa to len deň nato, ako Teherán vypísal na hlavu Trumpa odmenu vo výške 80 miliónov dolárov.

Iránca zadržala polícia na Palm Beach na Floride a policajný oddiel prehľadal jeho auto na neďalekom letisku. Podozrivý Masoud Yareioeill Zoleh bol identifikovaný podľa pasu a vzatý do väzby na moste Flagler Memorial. Mal pri sebe 22-tisíc dolárov (hoci lokálne zdroje uvádzajú len 2,200 dolárov), nože, mačetu a sekeru, informoval denník Daily Mail. Zoleha zatkli traja policajti z Palm Beach a na akcii sa zúčastnili aj dvaja príslušníci polície údajne z iného oddelenia. Zdroj: FB/M. M. Úradník pre verejné informácie Michael Ogrodnick uviedol, že úrady dostali správu o Zolehovi. Podľa polície muž nemá trvalú alebo známu adresu. Objavili sa aj správy o policajnej prehliadke na medzinárodnom letisku v Palm Beach, kam bola povolaná bombová jednotka, aby skontrolovala Zolehovo auto na parkovisku na krátkodobé státie. Neobjavila však nič podozrivé a prevádzka letiska sa vrátila do normálu. Zadržanie Iránca sa udialo iba deň potom, čo iránski predstavitelia ponúkli za vraždu prezidenta Donalda Trumpa odmenu vo výške 80 miliónov dolárov. Flagler Memorial Bridge Zdroj: FB/M. M. Flagler Memorial Bridge je vzdialený iba niekoľko kilometrov od Trumpovho luxusného klubu Mar-a-Lago. Prezident je v súčasnosti v Bielom dome vo Washingtone DC. Nedávno však strávil dovolenku v Mar-a-Lago a je možné, že sa tam vráti na budúci víkend. Americká Federálna správa letectva (FAA) vydala príkaz obmedzení letov vo vzdušnom priestore Palm Beach s účinnosťou od 17. do 19. januára, čo je typický náznak toho, že si prezident na tieto dni plánuje návštevu Mar-a-Lago.