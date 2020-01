V Paríži vyšli ľudia do ulíc: Protestovali proti reforme dôchodkov prezidenta Macrona

Účastníci niesli transparent s nápisom "Macron, stiahni svoj projekt; zachráň a zlepši naše dôchodky". Pochod smeroval k železničnej stanici Gare de l'Est ležiacej štyri a pol kilometra severne. Niektorí z protestujúcich mali oblečené žlté vesty, ktoré počas minulého roka nosili príslušníci hnutia vyjadrujúceho nesúhlas s Macronovými reformami.

Návrh dôchodkovej reformy podľa Macrona zjednotí celý systém, ktorý teraz pozostáva zo 42 čiastkových režimov poskytovania dôchodkov. Zákonný vek odchodu do dôchodku je momentálne 62 rokov, po prijatí reformy by sa fakticky zvýšil na 64 rokov, keďže až od tohto veku by Francúzi dostávali plný dôchodok.

Odborové zväzy reformu odmietajú tvrdiac, že milióny ľudí budú musieť pracovať aj po dovŕšení oficiálneho veku odchodu do dôchodku 62 rokov. Niektoré profesie vrátane pracovníkov železníc a tanečníkov baletu by so zavedením novej reformy mohli prísť o výhody, ktoré im poskytuje starý dôchodkový systém.

Macron v utorok vo svojom tradičnom novoročnom príhovore vyhlásil, že aj napriek masívnym protestom a štrajkom sa mieni držať svojich reformných plánov a uskutočniť dôchodkovú reformu, pretože v dobe, keď ľudia žijú čoraz dlhšie, je nevyhnutná. Masové demonštrácie najmä zamestnancov verejnej dopravy prebiehajú od 5. decembra. Odborové zväzy požadujú úplné stiahnutie reformy a na 9. januára avizovali nový masový protest. Vláda plánuje stretnutie so sociálnymi partnermi na 7. januára.