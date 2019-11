Salvini mieri pištoľou na dvojicu migrantov: Krajne pravicového politika pobúril taliansky umelec

Plastika pochádza z dielne Salvatora Scuotteho a dnes bola inštalovaná na kolektívnej výstave v neapolskej galérii Nabi Interior Design. Krajne pravicový politik sochu označil za "podnecovanie k nenávisti", napísala agentúra ANSA.

"Keď som na plastike začal pracovať, Salvini bol ešte ministrom vnútra," povedal Scuotto denníku Il Mattino. "Chcel som ho prezentovať ako prerastené dieťa, ktoré hrá videohru. To je možné tiež vidieť na detailoch pištole, ktorá je úmyselne naddimenzovaná," vysvetlil. "Hovorím tým, že jeho politické posolstvo je detinské, rovnako ako PlayStation, kde sa musí identifikovať a zneškodniť nepriateľ," dodal. Na zbrani je pripevnená zástavka s nápisom "Game over". Ruženec Salvini pravidelne stavia verejne na obdiv a aj to považujú jeho kritici za prázdne a populistické gesto.

Zdroj: ilmattino.it

"Čo jeden neurobí pre trochu publicity. Taká úbohosť," reagoval na facebooku šéf Ligy a donedávna vicepremiér. "Socha, ktorá ma ukazuje, ako strieľam na imigrantov, je neskutočné svinstvo, podnecovanie k násiliu, a rozhodne nie umenie. Teším sa, až sa v Neapole pozriem na fantastické tradičné betlehemy, ale rozhodne nie na túto prasačinu," uzavrel.

Salvini v minulej vláde s protestným Hnutím piatich hviezd (M5S) presadil prísne protiimigračné opatrenia, napríklad blokádu humanitárnych lodí a dva protiimigračné zákony. V lete vyvolal tento najvýraznejší muž koalície, ktorý zatienil aj premiéra, vládnu krízu. Podľa médií chcel dosiahnuť predčasné voľby a premiérske kreslo.

Hnutie M5S ale na základe výsledkov posledných volieb zostavilo inú parlamentnú väčšinu s ľavicovou Demokratickou stranou. Liga je teraz najpopulárnejšou talianskou stranou. Prieskumy volebných preferencií jej prisudzujú okolo 34 percent. Salvini sa nechal počuť, že do paláca Chigi, sídla talianskeho premiéra, vstúpi v budúcnosti prednými dverami.

Minulý týždeň sa zdvihla proti jeho populistickej politike spontánna iniciatíva občanov, ktorá si hovorí Sardinky. Tisíce nespokojných ľudí zapĺňajú námestia talianskych miest. Doteraz sa zišli v Bologni, Modene, Sorrente a v Palerme. Dnes sa proti Lige demonštruje v mestách Reggio Emilia a Perugia.