V Budapešti chcú zaviesť daň zo zápchy a obmedziť dieselové autá

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BUDAPEŠŤ - V Budapešti chce magistrát zaviesť "daň zo zápchy" a do piatich rokov môže byť obmedzený vjazd áut s dieselovým pohonom do niektorých budapeštianskych obvodov. Povedal to v stredu v správach maďarskej komerčnej televízie RTL zástupca starostu zodpovedný za klimatickú ochranu Dávid Dorosz.