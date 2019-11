Katolíci útočia, novodobá inkvizícia v Poľsku: Za sexuálnu výchovu a antikoncepciu väzenie!

Predkladatelia novely zákona považujú podľa poľského denníka Wiadomosci takúto výučbu na školách „za šírenie pedofílie a ohrozenie morálky mládeže“. Väzenie hrozí nielen pedagógom, ale i lekárom, ktorí napríklad dievčatám mladším ako 18 rokov predpíšu antikoncepciu.

„Deti treba chrániť pred sexuálnou výchovou, pretože inak sa budú venovať tomu, na čo by vo svojom veku ešte nemali myslieť,“ upozornil nedávno v katolíckej TV Telewizja Trwam líder PiS Jaroslaw Kaczyński. Podľa neho ide o predčasnú a úmyselnú demoralizáciu mladistvých, ktorej treba zabrániť. Zdroj: SITA/AP Photo/Alik Keplicz, File Proti návrhu zákona, ktorého schválenie je vzhľadom na väčšinu poslancov PiS v 460-člennom Sejme veľmi reálne, sa ostro stavajú odborníci i opozícia. Tá tvrdí, že ide o ideologický návrh, ktorý klame verejnosť, keď „sexuálnu výchovu stotožňuje s pedofíliou“.

Pedofilné škandály kňazov

Borys Budka, poslanec Občianskej platformy (PO) novelu označil za „návrat do stredoveku“. V desiatkach poľských miest sa potom uskutočnili protesty pod heslom „Stredoveká jeseň“.

Za návrhom zákona stojí ultrakonzervatívna organizácia Za právo na život, ktorá prostredníctvom PiS chcela na jeseň 2016 presadiť úplný zákaz interrupcií, čomu vtedy zabránila vlna celoštátnych masových protestov, hlavne žien.

„Návrh zákona je ovplyvnený prísnym postojom poľskej katolíckej cirkvi, ktorá napríklad odmieta používanie akejkoľvek antikoncepcie či sex mimo manželského zväzku,“ upozornil portál Natemat.pl s tým, že sa tak deje v čase, keď sa Poľsko zmieta v pedofilných škandáloch katolíckych kňazov, ktoré sa tamojšia cirkevná hierarchia dlhodobo snaží zametať pod koberec. Zdroj: Getty Images „Vládna PiS sa nezaoberá tým, ako účinne ochrániť deti pred pedofilnými predátormi v čiernom rúchu. Sústreďuje sa však na potrestanie tých, ktorí deťom a mladistvým vysvetľujú, čo je násilie, zneužívanie a čo je antikoncepcia a prirodzený sexuálny život, kedy s nimi začať, ale tiež aké sú ich úskalia,“ upozornila aktivistka Joanna Scheuringová-Wieglusová.

Zvýši sa hrozba sexuálneho násilia

„Nepredstierajme, že mladiství nemajú sex, to nikomu neprospeje. Namiesto nahovárania si, že to nevidíme a o ničom nevieme, im pomôžme zrozumiteľnou osvetou. Taká pomoc by sa mala odmeňovať, nie trestať,“ povedala na jednom z protestných pochodov proti návrhu zákona v Krakove lekárka Anna Tereszsková.

Za vyslovene škodlivý a nebezpečný považujú návrh zákona aj poľskí sexuológovia. „Jeho obsah nemá nijakú oporu v súčasných vedeckých poznatkoch a štandardoch modernej sexuálnej výchovy. Hoci autori návrhu tvrdia, že ich cieľom je ochrana detí a mládeže pred skazenosťou a demoralizáciou, účinok bude zrejme opačný – zvýši sa hrozba sexuálneho násilia,“ ohradila sa vo svojom stanovisku Poľská sexuologická spoločnosť s tým, že sexuálna výchova má byť súčasťou vzdelávacieho systému.