Horor v Istanbule: Šofér autobusu vrazil do zastávky plnej ľudí, zaútočil na nich aj nožom

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

ISTANBUL - Najmenej 13 osôb utrpelo v nedeľu zranenia v tureckom Istanbule, keď vodič autobusu vrazil do zástavky a následne bodal nožom do ľudí, ktorí sa mu snažili brániť v úteku. Oznámila to istanbulská polícia s tým, že vodiča krátko na to zadržala, píše agentúra AP.