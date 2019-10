Desivá nehoda v Peru: Autobus sa zrútil do úžľabiny, najmenej 18 mŕtvych

Prvé informácie prinieslo rádio RPP z Limy. Autobus s asi päťdesiatimi ľuďmi šiel hornatou časťou Peru cez juh krajiny z Cusca do Maldonada. Z dosiaľ nezistených príčin náhle zišiel z lokálnej cesty a zrútil sa do hlbokej rokliny. Záchranári pracujú dlhé hodiny vo veľmi ťažko dostupnom, až neprístupnom teréne na mieste nehody. Zatiaľ objavili 18 mŕtvych tiel a z trosiek autobusu vyslobodili 24 zranených, medzi nimi mnohých ťažko. Ranení boli prevezení do najbližších nemocníc Polícia intenzívne vyšetruje príčinu, pre ktorú autobus zišiel z cesty a zrútil sa do úžľabiny. Zdroj: Twitter Zdroj: Twitter