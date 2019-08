Veľký úlovok talianskej polície: Popredného člena 'Ndranghety zatkli počas dovolenky

Francesco Riitano, narodený v roku 1980, je podľa talianskych karabinierov obvinený z rozsiahleho obchodovania s kokaínom, ktorého sa mal dopustiť v mene mafiánskeho klanu Gallaceovcov. Polícia ho zadržala v stredu večer v obci Giardini Naxos na Sicílii, kde dovolenkoval. Prekvapila ho pritom práve v čase, keď večeral s rodinou. Riitano sa pokúsil zinscenovať útek, pričom vyskočil "do pása nahý" z balkóna, karabinieri ho však spacifikovali.

Riitano mal so sebou preukaz totožnosti, pas aj vodičský preukaz vystavené na falošné meno, hotovosť a viacero mobilných telefónov. Kalábrijská 'Ndrangheta patrí spolu so sicílskou Cosa Nostrou a neapolskou Camorrou k najdôležitejším skupinám organizovaného zločinu v Taliansku a vybudovala si významné základne i v zahraničí; okrem iného pôsobí v Nemecku, na severe Ameriky či Austrálii. Vedúce postavenie má 'Ndrangheta najmä v pašovaní kokaínu do Európy.