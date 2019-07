Rusko incident s lietadlom na kórejskom území ľutuje, chce to nechať prešetriť

Maxim Volkov mu podľa jeho slov povedal, že Rusko incident ľutuje a považuje vyšetrovanie za nevyhnutné. Moskva si tiež podľa neho vyžiadala od Soulu informácie súvisiace s incidentom. Ruské veľvyslanectvo v Soule zatiaľ Volkovove tvrdenia nepotvrdilo.

Soul v utorok oznámil, že v ten deň ruské vojenské lietadlo, ktoré bolo na spoločnej hliadke s čínskymi bombardérmi, dvakrát narušilo vzdušný priestor Južnej Kórey. Juhokórejské stíhačky na to reagovali vypálením 360 varovných výstrelov. Podľa Južnej Kórey bol utorkový incident prvým prípadom od konca kórejskej vojny v 50. rokoch minulého storočia, keď zahraničné vojenské lietadlo narušilo jej vzdušný priestor. Moskva sa v reakcii na to následne vyjadrila, že jej dva bombardéry boli na rutinnom prelete nad neutrálnymi vodami a juhokórejský vzdušný priestor nenarušili. Ruské ministerstvo obrany zároveň poprelo, že by juhokórejské stíhačky strieľali, uviedlo však, že leteli blízko ruským strojom a robili "neprofesionálne manévre".

Čínsky rezort obrany vo štvrtok oznámil, že Čína a Rusko vykonali svoju prvú spoločnú hliadku nad severovýchodnou Áziou, ktorá sa nezamerala na "žiadnu tretiu stranu". Hovorca ministerstva povedal, že krajiny poslali po dva bombardéry, ktoré išli po stanovených trasách a "nevstúpili do teritoriálneho vzdušného priestoru iných krajín".

Podľa juhokórejských informácií ruské prieskumné lietadlo a ďalšie dva ruské a čínske bombardéry vstúpili do juhokórejskej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany. Oblasť nie je považovaná za teritoriálny vzdušný priestor a presahuje ho. Účelom takejto zóny je poskytnúť úradom včasné varovanie pred možným útokom. Prieskumné lietadlo následne podľa Soulu vstúpilo do juhokórejského vzdušného priestoru nad skupinou malých ostrovov na polceste medzi Južnou Kóreou a Japonskom.