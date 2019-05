Banálny zákrok českých lekárov sa skončil tragicky: Pacientke omylom narezali cievu

Pozostalý manžel je podľa denníka iDnes presvedčený o tom, že zákrok, pri ktorom lekári pacientke otvorom v krku zaviedli ventiláciu, bol vykonaný nesprávne. Nemocnica priznáva, že príčinou vykrvácania ženy bolo poškodenie cievy pri tracheostómii. Odmieta však, že by postupovala nesprávne. „Predpokladáme, že šlo o komplikáciu, ktorá je spojená s predmetným výkonom. Toto naše tvrdenie podporuje aj posudok znaleckého ústavu Fakultnej nemocnice Olomouc. Odkazuje na to, že šlo o anatomicky neprehľadnú oblasť a nemocnica neporušila nijakú svoju povinnosť,“ uviedla v stredu za žalovanú libereckú nemocnicu Jana Hrušková. Zdroj: SITA/Marek Mrviš Posudok, ktorý si dal spracovať pozostalý manžel, však tvrdí niečo iné. „Je úplne jasné, že k reznému poraneniu cievnej steny došlo nevhodným rezným manévrom. Rezné poranenie počas výkonu sa v nijakom prípade nezlučuje s odborne správnym vykonaním punkčnej dilatačnej tracheostómie. Ide o nebezpečné a život ohrozujúce poranenie,“ uvádza v posudku brniansky znalec z odboru anestéziológie a resuscitácie Pavel Hude. Nemocnica mohla pristúpiť k tracheostómii vykonanej chirurgicky. Vybrala si však takzvanú punkčnú dilatačnú tracheostómiu. Tá sa väčšinou vykonáva s pomocou ihly. „Anatomické pomery, bohužiaľ, limitovali úspech zásahu. V posudzovanom prípade ide o vzácnu, ale možnú komplikáciu realizácie tohto výkonu,“ stojí v posudku, ktorý si dala vypracovať Krajská nemocnica Liberec. Tá poukázala na to, že pacientka mala takzvane krátky krk.

Otvor bol príliš nízko